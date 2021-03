De debutar en Champions League con el Manchester United a gásfiter: "Volvía a casa y no quería ver fútbol"

En marzo de 2003, Lee Roche tocó el cielo con las manos al cumplir el sueño de debutar en Champions League en el Manchester United de Sir Alex Ferguson en compañía de la recordada generación en la que se juntaron David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes y otras grandes figuras.

Lo hizo en un compromiso ante el Deportivo La Coruña siendo titular y disputando el primer tiempo. Sin embargo, tras cinco años dejó el fútbol perseguido por la poca regularidad, cesiones a equipos sin mayor trascendencia y lesiones. Actualmente el recuerdo de esta etapa es alejado para Roche.

Quien fuera lateral derecho cuenta sus experiencias. "Me enfrenté a Albert Luque y creo que lo hice bien, pero me cambió al descanso y no me iba a enfrentar yo contra Sir Alex Ferguson... Nunca me dijo porque me había sustituido y Giggs me animó para que mantuviera la cabeza alta", afirmó a Planet Football.

"Quizá me debería haber socializado más, como O'Shea o Fletcher, yo me iba de los entrenamientos a casa. Era muy callado y no me mezclaba con los muchachos. Creo que me hubiera ido mejor. Volvía a casa y no quería ver fútbol en la televisión", añadió el exjugador en la entrevista.

Tras su retiro, la FA lo ayudó a reintegrarse al mercado laboral y ahora es gásfiter, además de entrenar niños, siendo bastante preguntado por su etapa de futbolista por sus ahora colegas. "Mis compañeros en las obras me preguntan por el United, pero es un poco aburrido y no voy a estar gritando que jugué en ese equipo", indicó.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.