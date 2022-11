Tras el triunfo ante Qatar en su debut, Ecuador ahora piensa en Países Bajos. Gustavo Alfaro aseguró que no tienen "nada que perder" y deben salir a jugar como contra un equipo grande, además de ahondar en la situación de un resentido Enner Valencia.

Ecuador tuvo un debut soñado en Qatar 2022. La Tri fue la protagonista del partido inaugural de la Copa del Mundo y venció a la selección qatarí con dos goles de Enner Valencia, dando el primer golpe de la cita planetaria y rompiendo así una tradición de 21 mundiales en que nunca perdió el país anfitrión.

Pero ahora, le toca pensar en Países Bajos. La escuadra europea también venció por 2-0 en su debut, en su caso ante Senegal, y el duelo entre ambos será la gran atracción de la segunda fecha del Grupo A. Y sobre eso habló Gustavo Alfaro, técnico argentino que comanda al equipo ecuatoriano, a solo días del cotejo.

“Es un partido presupuestado para perder, como nos pasa en eliminatorias contra Argentina y Brasil. No tenemos nada que perder y todo por ganar”, comentó el DT, quien agregó que por eso mismo deben "jugar como contra un equipo grande, tienes que estar fuerte en todos los frentes, el emocional, el físico y el táctico".

"Es una prepotencia bien entendida que da jerarquía por conocimiento y experiencia desde el banco. Más allá del funcionamiento, tiene capacidades individuales para resolver las cosas que el equipo no puede. Contra Senegal no podía ganarlo desde el punto de vista táctico y lo hicieron con individualidades", evaluó el DT.

Además, ahondó en la situación de Valencia, quien sufrió una molestia. "A él no lo sacan ni con fuego, ya lo dije. Esta tarde veremos. Los estudios arrojaron que no tiene una lesión. Si es por él, jugaría. Siempre lo hizo, cada vez que lo necesitábamos. Esperamos que hoy responda bien para ver si lo tenemos para el inicio, para el final o no tenerlo", cerró.