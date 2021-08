Este martes se confirmó uno de los fichajes más importantes del futbol mundial en el último tiempo. Lionel Messi fue oficializado como nuevo refuerzo del París Saint-Germain, el 10 argentino dejó al club de toda su vida y comenzará una nueva era en la Ligue 1 de Francia.

Tras varias idas y venidas, finalmente se logró confirmar el fichaje de la pulga en el cuadro parisino, si bien, la negociación se había dilatado en los últimos días y eso permitió que tomara fuerza los rumores de una eventual negociación de último minuto entre el Manchester United e inclusive del propio FC Barcelona con la pulga, todo eso quedó en nada este martes cuando las redes sociales del club francés dieron la noticia que tanto se esperaba.

Tras esto, Messi se suma a un equipo plagado de figuras de la talla de Kylian Mbappé o Neymar Jr, con el objetivo claro de enfocarse en ganar la próxima edición de la UEFA Champions League, torneo continental que el cuadro galo no ha podido conquistar en su historia.

A pesar de que Lionel Messi llega libre al PSG, el conjunto francés deberá desembolsar una gran cantidad de dinero por conceptos de prima de fichaje, además del sueldo mensual del jugador trasandino.

¿Cuándo y dónde ver la presentación de Lionel Messi en el PSG?

La presentación de Lionel Messi se realizará este miércoles 11 de agosto a las 11:00 a.m hora de Francia en el estadio Parque de los Príncipes. Es decir, en Chile comenzará a las 5:00 a.m horas.

La transmisión en vivo del evento podrás verlo de manera ONLINE y GRATIS a través de PSG.TV, quienes comenzarán a transmitir desde las 10:00 a.m de Francia. (04:00 de Chile.)

Revisa a continuación, a qué hora será la presentación de Lionel Messi en el PSG según tu país:



Chile: 05:00 a.m. (excepto Región de Magallanes y la Antártica Chilena: 06:00 a.m y Rapa Nui: 03:00 a.m.)

Argentina: 06:00 a.m.

España: 11:00 a.m.

México: 04:00 a.m.

Brasil: 06:00 a.m.

Bolivia: 05:00 a.m.

Perú: 04:00 a.m.

Ecuador: 04:00 a.m.

Paraguay: 05:00 a.m.

Colombia: 04:00 a.m.

Venezuela: 05:00 a.m.

Uruguay: 06:00 a.m.