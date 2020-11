Cristiano Ronaldo y su regreso triunfal en Juventus: "Volvió el Cris de siempre"

Después de casi tres semanas, Cristiano Ronaldo volvió a disputar un partido oficial con la Juventus de Turín. CR7 dio positivo por coronavirus el pasado 13 de octubre en plena jornada de Liga de Naciones y se perdió varios encuentros importantes con la Vecchia Signora, como ante el Barcelona por Champions League.

Sin embargo, el Bicho está de vuelta y regresó intratable. El portugués ingresó al 56' por Paulo Dybala y solo pasaron tres minutos para que marcara su primer gol tras asistencia de Álvaro Morata. Pero CR7 no paró ahí, al 76' tomó el balón para patear un penal y con un lujoso 'Panenka' cerró la goleada 4-1 para los bianconeros.

Tras el partido, Cristiano conversó con Sky Sports y valoró su retorno: "Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y volvió el 'Cris' de siempre'".

"Espero que en tres o cuatro partidos recupere mi mejor condición, porque estuve mucho tiempo parado. Cristiano está de vuelta, esto es lo más importante", añadió el luso.

Ahora la Juventus viajará a Hungría para enfrentar al Ferencvaros por la tercera jornada de la Champions League.