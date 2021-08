El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo ha subido a sus redes sociales una declaración para echar por tierra los rumores que indican que el Real Madrid lo desechó o que está a punto de partir al PSG afirmando que no sólo le faltan el respeto como hombre y jugador.

Cristiano Ronaldo furioso con la noticia de que el Real Madrid lo rechazó: "No sólo me faltan el respeto como hombre y como jugador"

Cristiano Ronaldo ocupó su cuenta de Instagram para mandar un fuerte y contundente mensaje para salir al cruce de informaciones que indicaban que el Real Madrid lo rechazaba o que estaba a punto de dejar a la Juventus para ir al PSG.

"Cualquiera que me conozca sabe lo concentrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción, este ha sido mi lema rector desde el comienzo de mi carrera. Sin embargo, en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, tengo que exponer mi posición. Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal", comenzó su reclamo.

CR7 está dolido, no es grato para un ganador como él que los medios hayan insinuado que el Real Madrid lo desechaba, y el delantero deja en claro que nadie puede cuestionar su vínculo con la Casa Blanca.

Cristiano aclara que su historia en el Real Madrid ya está escrita y nadie la puede borrar (Getty Images)

"Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabado. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también está en la mente de todos los fanáticos del club. Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la “afición merengue”, un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre apreciaré. Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío", aclaró.

Pero la molestia de Cristiano era grande, y no sólo por aquella versión con el cuadro español, tambiémn hace referencia a los demás clubes involucrados, como el PSG.

"Además de este episodio más reciente en España, ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas Ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por tratar de descubrir la verdad real. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demas? Todo lo demás es solo hablar", cerró.