El delantero portugués Cristiano Ronaldo le informó al entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, que no volverá a jugar por la Vecchia Signora. De esta manera, se confirma la altísima probabilidad de que se concrete su traspaso al Manchester City de Pep Guardiola.

Cristiano Ronaldo anuncia que no jugará más en Juventus y se encamina al poderoso Manchester City

Aunque muchos lo vean en decadencia a sus 35 años, Cristiano Ronaldo le está dando un nuevo remezón al mercado del fútbol europeo, que recién se recupera del histórico traspaso de Lionel Messi del Barcelona al PSG de Francia.

La noticia la entregó el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, este mediodía en Italia. "Ayer Cristiano me dijo que ya no tiene intención de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado para el partido de mañana", explicó el míster bianconero.

Es que el delantero portugués tiene mejores planes que recibir al Empoli en el Juve Stadium. El máximo goleador de la historia del fútbol profesional tiene acuerdo para dar un salto impensado en su carrera y convertirse en refuerzo del Manchester City de Pep Guardiola.

De esta manera, CR7 regresará a la Premier League, donde alcanzó la gloria universal con el archirrival del cuadro skyblue, Manchester United. Según la prensa británica, ya existe acuerdo con el jugador y sólo resta sentenciar el costo del traspaso con la Juve.

La operación está en estudio y en ella pueden incluirse otros valores del Manchester City, como es el caso de Gabriel Jesús o Moise Kean, con el fin de amortizar la cifra. Consultado al respecto, Allegri se cosió los labios. "No hablo de jugadores de otros clubes".

El regreso de Cristiano a la Premier League incluye un contrato de 15 millones de dólares anuales por dos temporadas, una de las cifras más moderadas de su carrera reciente, pero que revelan el deseo del Bicho por un nuevo desafío deportivo.

Y es que el City, además de la obligación de revalidar el título inglés, irá nuevamente de cacería por la Champions League, esa en la que se enfrentará al PSG de Messi en la fase de grupos. Una historia rocambolesca.

Recuerda que podrás seguir todos los partidos de las eliminatorias sudameicanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar a nuestro streaming gratuito y disfrutar del mejor fútbol. Válido para conexiones wifi y fijas, en territorio nacional.