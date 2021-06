El Ogro Fabbiani hace bolsa a Lionel Scaloni: "El DT de Argentina no tiene recorrido, lo pasaremos mal en Copa América"

Hoy se da el puntapié inicial de la Copa América de Brasil 2021 y la selección argentina debuta este lunes contra Chile por la primera fecha del Grupo A. En el programa F90 de ESPN el ex jugador de Lanús, Palestino y River Plate, Cristian Fabbiani, lanzó dardos al DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

“Para mí lo vamos a pasar mal en la Copa América, no hay una idea de juego. Los futbolistas me encantan, pero hay que tener un técnico con idea de juego. Argentina no tiene técnico. Si está mirando Scaloni, le mando saludos. Es mi opinión”, dijo tajante el Ogro.

Agregó que “yo no lo veo capacitado. Capaz que en 10 años vuelva a asumir la selección y sí, pero hoy no lo veo. En una opinión, lo hablé con mucha gente y lo comparte”.

Sobre la misma corrigió. Si bien no era preciso el término capacidad, el Ogro Fabbiani sí considera que el entrenador no tiene el recorrido para sentarse en la banca de una selección como Argentina.

“Me refiero al recorrido. ¿Cuánto lleva en la selección? ¿Es bueno convocando? Me pongo de espalda y armo yo la nómina. Tienes un abanico de oportunidades siendo DT de la selección y tienes que mirar todo”, expuso.

Por último ejemplificó con la situación de Juan Marcos Foyth, hasta hace unos días titular de Argentina y hoy fuera de la Copa América tras no ser considerado por el DT: “eso o se hace eso, le prendió fuego. Hay maneras. Lo dejó expuesto y afuera de la copa a un jugador que milita en Europa. Para mí se equivocó, está a la vista” sentenció.