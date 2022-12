Cristián Caamaño y el debate Lionel vs. Diego Maradona: "Para mí el mejor es Messi"

Argentina es campeona del mundo tras coronarse en la final de Qatar 2022 en un partidazo inolvidable frente a Francia. Y el debate al otro lado de la cordillera y en todo el planeta ya está instalado: ¿quién es el mejor jugador en la historia de la Albiceleste, Lionel Messi o Diego Maradona?

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño puso un milímetro por delante a Messi considerando que su carrera ha sido más regular y transparente que la de Maradona.

“Para mí (el mejor) es Messi. Por cantidad de años en la máxima competición mundial como jugador de club y por esta Copa del Mundo. Él peleó permanentemente ser el uno, y si no era el uno era el dos. Y no era el dos de casualidad. Tuvo temporadas espectaculares, y también Maradona en el Napoli, pero esos dos años de Maradona en Barcelona fueron una desgracia: entre las lesiones, la hepatitis y los problemas extrafutbolísticos de esos dos años”, dijo Caamaño.

Agrega que “a la gente se le olvida lo que fue Maradona en el Barcelona, que pintaba para ser el megacrack de La Liga española y prácticamente tiene que salir arrancando por la ventana a Italia”.

“El mejor Messi de una temporada no se compara con el mejor Maradona de Italia. Lo que hizo Messi la temporada 2010, donde no ganó la Champions, ojo… pero marcó 82 goles. O sea, el tipo no solamente hacía jugar al equipo, sino que además hizo 82 goles”, complementó el rostro de Radio Agricultura.

Por último, el periodista y comentarista compara lo que pudo llegar a ser Maradona y en lo que termina transformándose Lionel Messi, que más allá de gustos personales están a la misma altura.

“Messi no nació siendo goleador, nació siendo habilidoso como Maradona. Maradona nació como goleador y después se fue tirando un poquito más atrás, pero ganó cuatro títulos consecutivos de goleador de Primera División en Argentina. Ahí te das cuenta que el tipo pintaba para una cosa y se transformó en otra”, expuso.

Caamaño sentencia que “Messi pintaba para puntero y terminó siendo un goleador extraordinario. Estamos hablando de dos extraterrestres. La distancia de ellos dos, junto a Pelé, con el resto… Johan Cruyff podría estar en el segundo eslabón, pero más atrás”.