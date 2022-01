Polémica se generó esta semana luego de que Lio Messi regresara a Barcelona para juntarse a comer con varios ex colegas, instancia a la que el esposo de Shakira no fue invitado.

¿Cortado? Lionel Messi se reúne a cenar con ex compañeros del Barcelona y no invita a Gerard Piqué

Lionel Messi regresó a España el pasado lunes en un viaje relámpago, donde aprovechó el tiempo para salir a comer con ex compañeros y amigos del Barcelona, reunión a la que Gerard Piqué no fue invitado.

La Pulga se reunió en un retsaurante japonés de alta gama con Jordi Alba y Sergio Busquets, dos de los más grandes amigos que hizo durante sus dieciséis temporadas junto a los blaugranas.

Por lo mismo la ausencia del esposo de Shakira fue notoria y no pasó para nada inadvertida para las decenas de periodistas que se agolpaban a las puertas del exclusivo Sushi 99 by Turo Parc.

Unas horas después de la reunión de Messi y sus amigos, Diario Sport aseguró que la no participación de Piqué no se debió a inconvenientes de última hora, sino simplemente a que La Pulga no lo invitó.

Hasta ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la estrella de Paris Saint-Germain para excluir al defensor, sin embargo, los rumores apuntan al eterno feudo entre las esposas de ambos.

Vale recordar que Antonela Roccuzzo era muy amiga de Nuria Tomás, quien era pareja de Piqué en 2010 cuando el defensor conoció y se enamoró de Shakira, dando por terminada abruptamente la relación.

Desde ese entonces se dice que la esposa de Messi no soporta a la cantaurora colombiana, y que por eso la relación entre el trasandino y el defensor se ha ido desgastando y apartando con los años.