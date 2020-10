Zlatan Ibrahimovic hace campaña contra el coronavirus a su manera: "El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus"

Zlatan Ibrahimovic hay uno solo. O se le ama o se le odia. Es un jugador que siempre hace noticia dentro y fuera de la cancha y por eso lo que haga o no haga, diga o no diga, siempre dará que hablar, sobre todo por la gigante autotestima que posee el delantero.

Por eso las autoridades sanitarias italianas tuvieron una gran idea: que el sueco sea uno de los rostros de la campaña que busca frenar la pandemia del coronavirus, especialmente en Europa donde el rebotre está golpeando duramente a este continente.

En un video, Ibrahimovic cuenta su experiencia al haber dado positivo de Covid-19 hace unas semanas y claramente no dejó pasar la oportunidad de tirar una de las frases a las que nos tiene acostumbrados.

"El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza. Respeta las reglas. Distanciamiento y mascarilla, siempre. Venceremos", afirmó el goleador.

El video que Ibrahimovic subió a su cuenta de Instagram cuenta con 350.000 reproducciones en apenas una hora, dejando claro que Zlatan es Zlatan.

Recordemos que cuando se dio a conocer la noticia que se había contagiado de coronavirus, no tuvo mejor idea que decir "el Covid tuvo el coraje de desafiar, mala idea".

Zlatan genio y figura hasta la sepultura.