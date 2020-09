Zlatan Ibrahimovic y su doblete en el inicio del calcio: "Soy como Benjamin Button, nací viejo pero moriré joven"

Este pasado lunes el AC Milan y Zlatan Ibrahimovic debutaron en una nueva temporada de la Serie A del calcio italiano con triunfo por 2-0 contra el Bologna de Gary Medel, quien no vio acción en el duelo válido por la primera fecha.

Los dos goles de los rossoneri fueron anotados por Ibrahimovic, que a sus 38 años no se cansa de convertir y ser una de las grandes figuras del fútbol internacional. Y como era de esperar, la reacción del sueco fue notable.

“Es el segundo partido de la temporada recién. Si tuviera 20 años, hubiese marcado cuatro goles, pero por suerte tengo 38…”, dijo Zlatan tras el duelo.

Y la analogía de Ibrahimovic fue mejor que la ironía anterior. Agregó que “soy como Benjamin Button, nací viejo pero moriré joven”.

Por otro lado el atacante consideró que “el equipo jugó bien. Puedes comprobar que aún no estamos al cien por ciento, pero es importante empezar con buen pie. El objetivo es mejorar con respecto a la pasada temporada, los jugadores jóvenes están haciéndolo muy bien. Trabajan, escuchan y tienen disciplina”.

Sentencia que “a mí me gusta tener esta responsabilidad de la experiencia. Soy el primero en ponerme presión a mí mismo. No quiero hablar sobre mi edad comparándome con otros jugadores. Quiero que me juzguen en igualdad de condiciones, como si tuviera 20 años”.