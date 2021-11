El equipo alemán tomó drásticas medidas en contra de los jugadores de su plantel que decidan no ponerse la vacuna contra el coronavirus, y son varios quienes han decidido no protegerse.

Tiembla Kimmich: Bayern Múnich congelará sueldos a jugadores que no estén vacunados y tengan que hacer cuarentena

Un lamentable episodio se vivió recientemente en el Bayern Múnich, ya que no pudieron contar con Joshua Kimmich en la dura derrota por 2-1 ante el Augsburgo por la fecha 12 de la Bundesliga porque el jugador fue contacto estrecho de un paciente contagiado de coronavirus.

Y es que el jugador germano de 26 años ha causado varias polémicas ya que ha dejado de manifiesto que no se ha vacunado contra el Covid-19, y que tampoco tiene intenciones de hacerlo pronto debido al temor que le generan los efectos secundarios que podrían afectar su rendimiento.

El futbolista es uno de los pocos de la alta competencia mundial que ha mostrado una postura en contra de la vacuna, y el entrenador del equipo bávaro, Julian Naggelsman, dejó en claro la enorme preocupación que significa para él al momento de planificar los encuentros.

"Trato a los jugadores por igual, estén o no estén vacunados. Para mí no son mejores ni peores personas. Hablo con ellos del tema, pero mi foco principal está en los asuntos deportivos. Soy entrenador de fútbol, no oficial de pandemias", indicó el estratega en la última conferencia de prensa del cuadro que viene siendo campeón de la liga alemana sin interrupción desde 2013.

Por esa razón, el medio Bild am Sonntag señaló que desde la directiva del Bayern tomaron duras medidas al respecto, y una de ellas es que los futbolistas no vacunados contra el coronavirus no recibirán su sueldo cuando tengan que hacer cuarentena por dar positivo o ser contacto estrecho de un contagiado.

Junto con eso, el citado medio también detalló que desde el interior del cuadro alemán explicaron que en las oficinas de la directiva se reunieron el jueves recién pasado con cuatro de sus jugadores que han tenido que estar en cuarentena en estos días y se les informó que no recibirán su sueldo de forma retroactiva.

Y en su escrito también explican que no estaría descartada la implementación de sanciones más graves en contra de los futbolistas que no estén inmunizados. Por ejemplo, tener que entrenar por su cuenta para ponerles presión.

El Bayern no ha emitido declaraciones al respecto de lo informado por el medio germano, pero cabe destacar que después de que el central Niklas Süle arrojara un resultado positivo hace dos semanas fueron Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting quienes tuvieron que hacer cuarentena.