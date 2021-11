Joshua Kimmich es uno de los jugadores de la élite mundial del fútbol que ha manifestado que aún no se ha vacunado y ahora será baja en el Bayern Munich frente al Ausburgo por la Bundesliga por un contacto estrecho.

Las últimas declaraciones de Joshua Kimmich, jugador del Bayern Munich y de la selección de Alemania, han levantado polémica pues ha manifestado que no se ha vacunado ni está interesado en hacerlo en el futuro cercano pues teme tener cualquier efecto secundario en cuanto a su rendimiento.

Esto le ha traído complicaciones al futbolista, uno de los pocos de la élite mundial que se ha manifestado en una postura parecida, quien no ha podido concentrar en el hotel del equipo ante las nuevas restricciones que hay en el país germano por una ola reciente de contagios de Covid-19.

Sumado a todo esto, el mediocampista será baja por un contacto estrecho para el compromiso de mañana frente al Ausburgo en la Bundesliga. El entrenador del equipo bávaro, Julian Naggelsman, reconoció la preocupación que le causa esta situación para planificar todos los partidos.

"Trato a los jugadores por igual, estén o no estén vacunados. Para mí no son mejores ni peores personas. Hablo con ellos del tema, pero mi foco principal está en los asuntos deportivos. Soy entrenador de fútbol, no oficial de pandemias", afirmó el técnico durante la última conferencia de prensa.

Naggelsman mostró su enojo por las recurrentes preguntas sobre la situación de Kimmich. "Por supuesto que el tema nos molesta a todos. Jugamos contra el Augsburgo en 24 horas, pero nadie ha preguntado aún sobre el partido. Solo se habla del coronavirus", manifestó.