El efusivo y provocador festejo de Neymar: asegura que no le dedicó la clasificación del PSG a Joshua Kimmich

El Paris Saint-Germain está en semifinales de la Champions League 2020-21 tras eliminar al Bayern Múnich este pasado martes. El PSG se impuso por 2-3 en la ida de los cuartos de final y la derrota por 0-1 en la revancha le dio de todas formas el boleto a la siguiente ronda.

Los franceses se tomaron revancha del Bayern tras perder la final de la Champions 2019-20 precisamente contra el Múnich, y ahora sigue camino a La Orejona eliminando al vigente campeón.

Tras el pitazo final, la transmisión captó una postal que tiene a Neymar y Joshua Kimmich como protagonistas. El brasileño del PSG aparece celebrando de forma muy efusiva junto a Leandro Paredes, mientras pasa el alemán del Bayern a centímetros y Ney lo mira directamente con un dejo de provocación.

Es que seguramente en el Paris Saint-Germain le tenían ganar a Kimmich, que en la previa aseguró que estaba convencido que "vamos a pasar, ya que somos mejor equipo que el PSG. En la ida también fuimos el mejor equipo, aunque el resultado lamentablemente no lo reflejara”.

Tras la escena, Neymar aseguró que su reacción no tuvo doble intención, manifestando que su particular festejo no fue para provocar o hacer tragar sus palabras a Kimmich. Las imágenes dejan al menos el beneficio de la duda.

“Es divertido porque no celebré la victoria delante de Kimmich, sino con Paredes. Fue más con Leo y lo acabé celebrando con él”, expuso.

Neymar sentenció que “fue el destino el que me colocó delante de Kimmich en la foto. Él dijo que tenían un mejor equipo, y que ganarían. Él estaba seguro que el Bayern iba a pasar a semifinales”.