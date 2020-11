Coquimbo vs Sport Huancayo | EN VIVO y ONLINE hora y canal para ver en vivo la participación del equipo chileno en la Copa Sudamericana

El duelo que se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, será un nuevo nuevo hito en la historia futbolística de Coquimbo Unido, que sigue en carrera en la Copa Sudamericana. Recordando que el equipo nacional viene de eliminar a Estudiantes de Mérida, con dos valiosos triunfos, uno como local y el segundo como forastero.

El equipo peruano, a su turno, supo doblegar a Liverpool de Uruguay con un empate y un triunfo y se quedó con la clasificación a esta fase del torneo continental, donde es además el único representante del fútbol peruano en campeonatos organizados por la CONMEBOL.

En Coquimbo está expectantes frente a este partido internacional, aunque vienen de caer ante Unión La Calera 1 a 2 en la segunda rueda del Campeonato Nacional, traspié que lo tiene en la decimoquinta ubicación en la tabla de posiciones de nuestro torneo.

Sport Huancayo no la viene pasando nada bien en la Fase 2 del fútbol peruano, puesto que asoma penútimo del grupo “B” en la tabla de posiciones del Torneo Descentralizado sumando apenas un triunfo en ocho encuentros disputados.

La Confederación Sudamericana de Fútbol definió que el duelo entre Coquimbo Unido y Sport Huancayo estará dirigido por árbitros bolivianos. El juez central será Gery Vargas, mientras que sus oficiales asistentes serán José Antelo y Edwar Saavedra. Raúl Orosco ha sido desginado como cuarto juez. En el VAR entretanto estará Bruno Arleu de Brasil y como asistente del Var estará el también boliviano Ivo Méndez.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs Sport Huancayo?

Los equipos de Coquimbo Unido vs Sport Huancayo juegan este miércoles 25 de noviembre de 2020 desde las 21:30 horas en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

El elenco pirata vuelve a la arena internacional recibiendo al Sport Huancayo de Perú. Agencia UNO

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Coquimbo Unido vs Sport Huancayo?

Coquimbo Unido vs Sport Huancayo será transmitido por DirecTV Sports en sus señales de TV SD 610 y 613 y por Alta Definición en su señal 1610 y 1613



Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a Coquimbo Unido vs Sport Huancayo por la Copa Sudamericana?

Para ver en vivo via online el partido entre Coquimbo Unido vs Sport Huancayo por la Copa Conmebol Sudamericana, podrás hacerlo en DirecTV GO y seguir todos los detalles en vivo por RedGol.