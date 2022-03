Claudio Bravo fue titular en uno de los partidos más importantes para el Real Betis en su historia reciente cuando este jueves el equipo de Manuel Pellegrini logró avanzar a la final de la Copa del Rey al empatar con un gol agónico por 1-1 frente a Rayo Vallecano, algo que puso el marcador global 3-2 a su favor.

Se disputaba el tiempo de descuento en el estadio Benito Villamarín con los de Vallecas con ventaja en las acciones hasta que el guardameta chileno salió jugando con mucha claridad y con un largo pase hacia el experimentado Joaquín se inició la oportunidad que terminó con el tanto de Borja Iglesias.

Es innegable el aporte del capitán de la Roja en la anotación, pero para la prensa española no fue suficiente y lo catalogaron como uno de los puntos bajos en el encuentro de los blanquiverdes. "No había tenido más trabajo que despejar saques de esquina hasta que llegó la falta de Bebé, en la que colocó horrible a la barrera para después reaccionar tarde y no poder evitar el gol", afirmó el Diario AS.

La prensa andaluza también apuntó al guardameta. "Fue un misil de Bebé, pero desde muy lejos. La colocación de la barrera y la suya propia eran mejorables", afirmó el Diario de Sevilla mientras que Estadio Deportivo le liberó de culpas. "Ante la potente falta de Bebe poco pudo hacer el chileno, que se lanzó a por un balón que se iba abriendo y cayendo con velocidad".

Entre tanto, la celebración del Betis fue bastante corta pues ya los de Pellegrini deben volver al trabajo pensando este domingo en un duelo vital ante Atlético de Madrid por La Liga para mantenerse en el tercer lugar y peleando puestos de Champions League, a la esperar de saber si Bravo continuará como titular en el arco.