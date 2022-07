Semana de Copa Sudamericana. Este martes se dará inicio a los duelos revancha de los octavos de final del torneo Conmebol, fase donde Colo Colo y la Universidad Católica buscarán conseguir los pasajes a los cuartos de final de la competición.

En el caso de los albos, que juegan este martes, el Cacique llega a Porto Alegre para enfrentar a un Internacional que espera dar vuelta la llave a su favor, esto tras el gran triunfo conseguido por los hombres de Gustavo Quinteros en Santiago, donde se llevaron los tres puntos por un marcador de dos goles a cero.

Mientras que la UC, no tuvo un buen debut y no logró aprovechar la serie de expulsiones que tuvo Sao Paulo en nuestro país. Por lo que este jueves deberá jugar con la presión de revertir el 2-4 conseguido en San Carlos de Apoquindo. No obstante, la eliminación de la regla del “gol de visita” ilusiona a los cruzados que deben ganar por una diferencia mínima de dos goles para forzar una definición.

Sin duda serán difíciles los encuentros que animaran ambos equipos en Brasil, es por esto que no pocos hinchas se preguntan qué ocurre en caso de igualdad de la serie en la Copa Sudamericana, ¿hay penales o tiempo extra? en Redgol te respondemos aquella inquietud.

¿Qué pasa si hay empate en los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Ahora, tanto en la Copa Sudamericana 2022 como en las otras competiciones de la Conmebol, si el marcardor global en las fases finales termina igualado en goles, habrá definición a penales, sin que se dispute tiempo extra, como sí ocurre por ejemplo, en los torneos de la UEFA. No obstante, esto cambia en el caso de la final única, ya que si termina en empate en los 90 minutos, el artículo2.4.5 de la reglamentación de la Conmebol Sudamericana fija que sí se realizará con tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 cada uno.