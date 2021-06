Las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana: tres chilenos en competencia

Este martes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde no habrán equipos nacionales, pero sí tres futbolistas chilenos.

César Pinares y el Gremio de Porto Alegre quedaron emparejados con la Liga de Quito, en uno de los partidos más atractivos de esta fase.

Por su parte, Independiente de Avellaneda de Pedro Pablo Hernández, se enfrentará en un complicado duelo al Santos de Brasil. En tanto, el América de Cali de Rodrigo Ureña chocará ante el Atlético Paranaense.

En otro encuentro interesante los equipos más grandes de Uruguay, Peñarol y Nacional, se medirán en otra edición del Superclásico charrúa.

El equipo del Tucu Hernández se enfrentará a Santos de Brasil (Getty)

Las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana:



- Nacional (Uruguay) vs Peñarol (Uruguay)

- Ind. Valle (Ecuador) vs Bragantino (Brasil)

- Santos (Brasil) vs Independiente (Argentina)

- América Cali (Colombia) vs Atlético Paranaense (Brasil)

- LDU (Ecuador) vs Gremio (Brasil)

- Junior (Colombia) vs Libertad (Paraguay)

- Táchira (Venezuela) vs Rosario Central (Argentina)

- Sporting Cristal (Perú) vs Arsenal (Argentina)