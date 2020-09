Rodrigo Ureña calienta duelo con la UC por Libertadores: "Vendrán a intentar recuperar los puntos que les quitamos en casa"

Este miércoles Universidad Católica se juega la vida en Copa Libertadores. Los cruzados visitan a América de Cali con la obligación de ganar para seguir en carrera.

En el primer encuentro, el elenco colombiano se llevó un triunfo desde San Carlos de Apoquindo y dejó a los de la franja muy complicados en la tabla del Grupo E, pero tras la tercera fecha, ambos quedaron con tres puntos y un pie fuera del torneo.

Rodrigo Ureña, volante y lateral del América de Cali habló con La Tercera sobre el compromiso de mañana y calentó los 90' minutos que se vienen en el Estadio Pascual Guerrero.

Ureña elogió al plantel de la UC, pero cree que América de Cali se llevará la victoria. Foto: Agencia Uno

"Hemos cambiado algunas características tácticas, porque eso depende del estilo de cada técnico, pero seguimos siendo el mismo grupo, muy compenetrados, con buenos jugadores y que practicamos buen fútbol" lanzó comparando el primer partido con la UC.

"Somos un equipo versátil. Tenemos intensidad, vamos a salir a presionar y buscar tener la posesión del balón desde el primer minuto", agregó.

Para Ureña y el América de Cali no existe otra opción que no sea salir con los tres puntos. "Sabemos que tenemos que salir a ganar, porque es esencial para nuestras aspiraciones. Es un partido clave, de seis puntos para ambos equipos: si ganas, te acercas a los de arriba; pero si pierdes te quedas relegado en la tabla".

El chileno también tuvo palabras para los cruzados y su plantel. "Universidad Católica es un equipo que lo viene haciendo bien los últimos cuatro o cinco años, siempre peleando títulos en Chile. Tiene muy buenas individualidades, como es el caso de (Edson) Puch, (César) Pinares, (Fernando) Zampedri es muy peligroso arriba, Luli Aued, que juega como volante mixto y es versátil".

Eso sí, Ureña le tocó la oreja a la franja y aseguró que "han estado al debe internacionalmente y vendrán a intentar recuperar los puntos que les quitamos en casa".

Finalmente, aseguró que no le ha complicado jugar como lateral en los últimos partidos. "Todos tenemos claro que yo soy volante de marca, pero si me toca hacerlo por el bien del equipo, siempre lo voy a hacer de la mejor manera posible. En la posición que me toque, intentaré demostrar que estoy a la altura".