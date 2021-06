El Maestro Tabárez está furioso con Chile por hacer tiempo: "En los últimos 10 minutos no se jugó"

Se esperaba un partido duro en el Arena Pantanal de Cuiabá y así fue, donde la selección chilena y la uruguaya empataron 1-1, en duelo válido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América.

Tras el encuentro vienen los análisis, y el histórico estratega de la Celeste, Óscar Tabárez, no quedó conforme con el desarrollo del encuentro, es más, se quejó porque según sus palabras la Roja hizo mucho tiempo en el tramo final del compromiso.

"En los últimos 10 minutos no se jugó y no porque Uruguay no quería jugar. Esto de tirarse al suelo los únicos que lo pueden solucionar son los árbitros. Habrá que buscar la forma que eso no se reitere, si un jugador está mal se saca del campo, no estar dos minutos tirado y sigue jugando como si nada, eso no lo entiendo", dijo con rabia el estratega.

"También lo pueden hacer jugadores de mi equipo, para no favorecer a nadie. Sobre todo un equipo que quiere buscar la victoria, porque es el resultado que le conviene, el otro equipo le convenía otro resultado evidentemente, porque tiene más puntos ganados que nosotros, pero me parece que los medios solo deben ser futbolísticos en cualquier partido", agregó acerca el mismo tema.

La Roja y Celeste repartieron puntos - Getty

Luego, el entrenador de 74 años hizo un comentario más profundo acerca del nivel de los uruguayos en el torneo continental.

"Vinimos con dos objetivos. Mejorar el juego, la cuenta pendiente, nos ha costado mucho eso en los partidos anteriores y conseguir un resultado, quizás no conseguimos el que queríamos, pero por muchos momentos del partido superamos al rival, quedo conforme. Estos son los jugadores que conozco y sé que van a aparecer. Nos quedan seis puntos por disputar", cerró.

Uruguay vuelve a la cancha este jueves, cuando en un duelo vital se mida ante Bolivia desde las 17:00 horas de Chile.