José Luis Chilavert deja la grande en Paraguay antes de jugar con Chile: "Las personas que están al mando de la selección son fracasadas"

Paraguay se juega un partido fundamental ante la selección chilena este jueves, porque viene de una victoria ante Bolivia y una derrota ante Argentina, por ende necesita las unidades para meterse en los cuartos de final de la Copa América.

El rendimiento del cuadro Albirrojo no ha sido el mejor, por ende los históricos critican al cuadro que dirige Eduardo Berizzo, y uno de los más duros fue el ex capitán José Luis Chilavert.

"Las personas que están al mando de la selección, son personas fracasadas. No digo que Berizzo sea un mal técnico, digo que no es el técnico que Paraguay necesita. Paraguay perdió la identidad. Son años de errores. El futbolista paraguayo está perdido", lanzó sin reparos el ex portero de Vélez Sarsfield.

Luego, el Chila criticó el accionar del cuadro guaraní ante Argentina, por la tercera fecha de la Copa América.

Chilavert criticó a Berizzo - Getty

"Paraguay tiene buenos jugadores, deben jugar en un sistema más conservador, un 4, 4, 2. Me duele verle a Almirón jugar solo, los demás no suben con él, con Argentina jugó un partido horrible, pero si no chutas al arco no se va a poder ganar", agregó.

Chile y Paraguay buscarán sumar este jueves, desde las 20:00 horas en Brasilia, en duelo que puedes seguir por RedGol.