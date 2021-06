Histórico de Paraguay critica con todo a Eduardo Berizzo antes de jugar con Chile: "Esperaba algo más de la selección"

La selección chilena ya puso su nombre en los cuartos de final de la Copa América, pero si quiere evitar a Brasil en la siguiente ronda, debe superar a Paraguay, en su último partido de la fase grupal.

El oponente de la Roja ha tenido un andar irregular en el torneo, porque debutó con una victoria ante Bolivia, pero luego cayó ante Argentina, partido en el cual demostró poco poder ofensivo.

Los históricos del elenco guaraní están inquietos, así lo demuestra el ex defensor Denis Caniza, quien no está contento con el nivel del equipo, y de paso lanzó críticas para el entrenador Eduardo Berizzo.

"Yo lo veo muy solo a Berizzo, necesita orientación, necesita ayuda, darle otras ideas, tiene que escuchar otras opiniones, lo veo en la banca y lo observo muy solitario, sería un error muy grande desaprovechar una camada tan buena de jugadores", dijo el ex seleccionado a la radio local AM 1080.

El Toto Berizzo recibe críticas - Getty

Pero eso no fue todo, porque el ex lateral agregó que "esperaba algo más de la selección, cuando tu equipo llega y el arquero rival es figura cambia, contra Argentina casi ni llegamos, nuestros futbolistas no están acostumbrados a la forma de jugar del entrenador".

Con este panorama llega Paraguay a medirse con Chile, este jueves desde las 20:00 horas, partido que puedes seguir por RedGol.