Emiliano Martínez: "Yo soy Vegeta, y cuando juego con Messi me convierto en Súper Saiyajin"

El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, no ocultó la admiración que siente por Lionel Messi y lo llenó de elogios luego de conquistar juntos la Copa América de Brasil.

El guardameta del Aston Villa se emocionó al ver a la Pulga levantando el trofeo y ahora quiere ir por más: “Ojalá que le podamos dar el Mundial”.

Y fue aún más allá: “Le quiero dar la vida, me quiero morir por él. Lo dije hace cuatro o cinco meses atrás, dije que prefería que la Copa América la gane él antes que yo. Y es la verdad. Como todo argentino. Los brasileños para mí querían que Argentina gane la Copa sólo por Messi. ¿Y un argentino no va a querer que gane Messi?”.

Sobre los penales frente a Colombia, señaló: “Tienes a un crack que te salva todos los partidos, que hace todo por la selección, lo mínimo que le tenía que dar yo era tratar de ayudarlo a pasar a la final. Era lo que me propuse”.

Messi le dedicó un post a Dibu Martínez

Luego, reveló: “En un partido con Uruguay me dijo ‘ayúdanos en los centros que ellos son bravos’. Dice más cosas como capitán en general. Cuando mete el penal se podría haber ido directamente al medio, pero cuando me vino a saludar dije ‘uno te voy a atajar’, y el próximo lo atajo. Eso genera el diez. Es un capitán y todo el mundo lo querría tener”.

Martínez hasta se animó a hacer una analogía con la serie animada Dragon Ball Z: “Quieres jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad y me hizo una mejor versión. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga con él y sería mucho mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando eras chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin”.

Finalmente, se refirió a Messi como persona: “¿Qué sorprende? Lo normal que es, lo compañero. Hemos jugado al truco, Marchesín, Musso y yo contra Messi, Paredes y De Paul, prácticamente 20 ó 30 noches jugamos al truco. Es un pibe normal, un tipazo y alguien que realmente quería algo con la selección, más que nadie con la selección Y nos transmitía eso a nosotros, a la nueva camada, las ganas que tenía el animal éste de ganar algo, ¿como no vamos a querer ganar algo nosotros?”.