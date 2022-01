Un rudo partido se vivió en el inicio de las llaves de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones que se juega desde comienzos de enero, donde Gambia y Camerún se enfrentaron para quedarse con un cupo en semis y empezar a definir a los candidatos principales para quedarse con el título.

Y en la disputa fueron los Leones Indomables quienes rugieron fuerte y se quedaron con el resultado venciendo por 2-0 a los Escorpiones, donde el primer tiempo estuvo marcado por varias llegadas de ambos equipos pero que no pudieron concretar, dejando lo mejor para el complemento.

El cuadro camerunés, comandado por el técnico portugués António Conceição da Silva Oliveira, entró prendido a jugar los segundos 45 mintos y a solo 5 minutos del inicio del complemento, en el 50', se pusieron en ventaja con un gran gol de cabeza de Toko Ekambi.

Pero eso no sería todo, ya que en el 57' el delantero del Olympique de Lyon anotó su segundo personal, con lo que no solo cerró el partido sino que también registró su quinto festejo en el torneo con su selección y celebró con sus compañeros mientras le aplaudía el presidente de su Federación, Samuel Eto'o.

Con este resultado, Camerún es el primer clasificado a las semifinales del certamen africano, que se jugarán el miércoles 2 y jueves 3 de febrero y las tres próximas selecciones que llegarán hasta dicha instancia saldrán de los cruces entre Burkina Faso vs Túnez, Egipto vs Marruecos y Senegal vs Guinea Ecuatorial.

El triunfo, además, confirma que los Leones Indomables son serios candidatos al título, como también lo son Egipto de Mohammed Salah y Senegal de Sadio Mané, y ahora habrá que esperar a ver si responden a las expectativas o si sus rivales dan la sorpresa.

La tarde de este sábado 29 de enero se jugará la segunda llave de cuartos de final entre Burkina Faso y Túnez a contar de las 16:00 horas, mientras que el domingo 30 se enfrentarán Egipto y Marruecos desde las 12:00 y después Senegal contra Guinea Ecuatorial a las 16:00.