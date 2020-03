Claudio Pizarro se deshace en elogios para Arturo Vidal: “Es temperamental, defensivo pero con técnica y gol”

Antes de comenzar la cuarentena en buena parte del mundo por el coronavirus, Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa, dialogó con Claudio Pizarro, histórico de Perú y del Werder Bremen quien sigue en la Bundesliga a sus 41 años.

“El año pasado terminé bien, siempre con un algún que otro problemita, pero manejables. Eso me motivó a seguir un añito más. Mientras pueda seguir disfrutando y divirtiéndome con esto, voy a seguir. Sólo creo que el cuerpo ya da algunas indicaciones y después de tantos años es suficiente”, comentó en este diálogo.

Además, recordó a Vidal. “Arturo en el Leverkusen ya tuvo una muy buena temporada y antes de irse de Alemania (a Juventus) el Bayern Múnich ya lo quería, si no estoy equivocado. Era un jugador muy temperamental, importante, defensivo pero con técnica y con gol. Cuando ya llega al Bayern tuvo años muy buenos, la gente lo quería mucho, era guerrero, peleador y con juego. Lamentablemente no pudieron conseguir un título internacional, pero la gente lo quiere mucho”, relató el Conquistador.

Sobre Charles Aránguiz, en tanto, el peruano comentó que “es un jugador más técnico, no tan veloz, no tan dinámico, pero con técnica. Le está yendo bien. Lo aprecian mucho”.

¿Y sus favoritos de todos los tiempos? “Ronaldo creo que fue muy completo, dinámico, velo, potencia. Por encima de la mayoría. Un fuera de serie. Chileno, Zamorano. Un goleador neto, luchador. De Uruguay, el Loco Abreu, se le ve una persona muy divertida, positiva, eso también hace que su carrera sea tan larga. Con argentinos no he alternado mucho, sí los he enfrentado. Tévez, tal vez, muy dinámico. Si hablo de 9 de área, Batistuta o Crespo”, se explayó.

Finalmente, Pizarro dijo que le gustaría volver a Perú donde, eventualmente, podría ser dirigido por Mario Salas. “No lo pienso mucho, trato de ocuparme en lo que hago ahora y mi presente es el Werder Bremen, pero sí, fue muy duro. Es complicado cuando tienes un sueño de niño, de carrera, de tu país y las cosas no se dan. No he sido campeón en mi país y me gustaría, pero tengo 41 años también, tengo que sentirme bien, no voy a ir a Perú a dar vergüenza. Si se da, será a Alianza Lima”, concluyó.

