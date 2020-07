Claudio Bravo se defiende con flor de grosería de twitero que chaqueteó su momento en el Manchester City

Desde el regreso del fútbol en Inglaterra, Claudio Bravo ha tenido una serie de complicaciones físicas que le han impedido estar junto al Manchester City. El arquero no ha podido sumar los minutos esperados y ha tenido que ceder terreno en la lucha por la portería con Ederson.

Pero el guardameta de la Roja no baja los brazos y sigue dando pelea para defender los colores del club. Eso sí, no todos han quedado contentos con lo que ha hecho y así se lo hicieron saber en Twitter.

Un joven aprovechó que Bravo mostró su apoyo al caso de Antonia Barra y, en buen chileno, chaqueteó su nivel con los ciudadanos. "Concentrate en jugar, no seas un mediocre que se sienta en la banca, la gente de Viluco está decepcionada", le lanzaron. Pero lo que nadie se esperaba era la respuesta que tuvo.

En marzo de este año, Claudio Bravo fue vital para que el Manchester City se quedara con la Carabao Cup en Inglaterra. Foto: Getty Images

El Capitán América no dudó un segundo y le disparó con todo al usuario de la red del pajarito, pero con una tremenda grosería que sacó aplausos entre sus seguidores. "Igual me la comes genio, pero no pasa nada", arremetió.

Igual me la comes genio, pero no pasa nada! �� pic.twitter.com/8RvSXUH1iP — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 24, 2020

Más allá de sumar o no los minutos esperados, Bravo ha dejado claro cada vez que el Manchester City lo ha necesitado que es uno de los arqueros más destacados del mundo. Cabe recordar que solo en marzo pasado, fue la gran figura de su equipo y le dio la Carabao Cup con atajadas claves sobre el final.