Claudio Borghi se rinde ante Marcelo Gallardo y elige a Ricardo Centurión como el jugador que lo representa

Claudio Borghi invitado en el programa Después te Explico de Redgol, eligió a Marcelo Gallardo como el mejor técnico de la actualidad y al problemático Ricardo Centurión como el mejor jugador trasandino, además dio detalles de su cercanía con Juan Román Riquelme

“Me gusta Gallardo porque tiene su estilo y su forma, cómo declara, como habla. Hace años estuvo por acá y pudimos cenar y charlar, me sedujo mucho su estilo y la forma de desnudar al jugador que tenía", aseguró el Bichi.

Cuando fue consultado por el jugador que mejor lo representa, el ex DT de Colo Colo afirmó que "por una cuestión de vida, por una serie de problemas que ha tenido me gusta mucho Centurión, un jugador que está en Vélez hoy, él convive con los conflictos humanos de una forma increíble y para mi es un agradado verlo jugar. Me gustaría conocerlo”.

Claudio Borghi haciendo su tradicional rabona (Getty Images)

Para el final el Bichi detalla su cercanía con Juan Roman Riquelme, a quien dirigió en Boca Juniors y comparte la cuna futbolera de Argentinos Juniors.

“Román tiene cosas que son sorprendentes por una cuestión física para tener esa altura (1,82 m) y ser hábil es muy difícil y él lo pudo lograr de muy buena forma. Llama la atención la forma de patear que tenía y te puedo asegurar que la pelota hacía otro ruido cuando este hueón pateaba y eso tiene que ver con la calidad que tiene el jugador”, cerró.