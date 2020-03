Cicinho confiesa su alcoholismo en su etapa como futbolista: "Bebía 10 cervezas al día"

Uno de los buenos jugadores del Real Madrid de los 'Galácticos' fue el lateral brasileño Cicinho. El otrora campeón del mundo con el Sao Paulo reveló en una columna que sufrió alcoholismo durante casi 20 años.

"Comencé a beber con 13 para 14 años, cuando fui para el Botafogo de Ribeirao Preto. Me dijeron que la cerveza era buena y bebí. Todo comenzó con el primer trago y no paré hasta los 30 años. Casi 20 años bebiendo", comenzó señalando el jugador al diario 'Estado de Sao Paulo'.

El propio jugador explicó que hasta su fichaje por el Atlético Mineiro, solo bebía cerveza porque "no tenía dinero", pero que después pasó a beber de todo. "Y cigarro. Fumé durante 11 años, de 1999 a 2010. Solo fumaba cuando bebía, pero mira que bebía.... Todo el día", agregó.

Además, reconoció que esta adicción le provocó alejarse del fútbol competitivo: "Siempre fui un enamorado del fútbol. Cuando Dios da un don y no sabemos administrarlo es porque hay algo que va mal. No tenía más placer de entrar en campo, entrenar y concentrarme. Tenía 30 años y estaba jugando con el Roma, en 2010".

Cicinho, ya retirado desde marzo de 2018, confesó que pudo rehabilitarse gracias a la ayuda de su esposa: "Ella me animó a conocer los principios que tenía, que eran orientados a la palabra de Dios, y fue así que tuve mi transformación. Ahora mi fase es mostrar mi testimonio y ayudar a las personas para que no caigan en el camino donde yo caí".

"Hace ocho años que no tengo problemas con el alcohol y el cigarro. No traiciono a mi mujer, vivo los principios que Dios me pide. Espero que las personas lo miren por el lado del auxilio porque es triste ver a grandes jugadores del fútbol brasileño y mundial con el poder de influir por el lado bueno, y que lo hacen por el lado malo", cerró.