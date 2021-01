Christian Bravo confirma que sigue en Peñarol y afirma: “El fútbol uruguayo es mucho más fuerte que el fútbol chileno”

Todo parecía indicar que la etapa de Christian Bravo en Peñarol se había terminado. De hecho, ya se había mudado con su familia a Chile. Sin embargo, en las últimas horas todo cambió y el delantero renovó su contrato con el equipo Carbonero hasta marzo de 2021.

La noticia la confirmó el propio jugador en una entrevista con el periodista Martín Charquero, para el programa Punto Penal, quien ratificó que “este lunes viajo para Montevideo” para unirse a los entrenamientos.

“Firmé por una cifra menor a mi contrato anterior. Le agarré cariño a Peñarol y estoy feliz ahí (…) me había mudado a Chile, vendí los muebles. Mi mujer me quería matar cuando le dije que renové solo por dos meses. No cualquiera tiene la oportunidad de jugar en este club”, agregó.

En la misma línea, complementó que “estiré el contrato hasta marzo. Voy a partirme la cabeza por Peñarol, pero no pienso cuando se me acaba el contrato”.

El puntero espera ganarse un puesto en Peñarol y seguir su carrera en el fútbol uruguayo. (FOTO: @cristianbravoa)

Pero eso no fue todo, porque el ex Universidad Católica confirmó que fue sondeado por clubes chilenos: “Recibí ofertas de Chile, pero prefiero estar en Peñarol”, apuntó el jugador.

Finalmente, al ser consultado por qué tomó esta decisión, el ex Universidad de Chile sentenció que "el fútbol uruguayo es mucho más fuerte que el fútbol chileno. Al que le moleste que venga a jugar a Uruguay”.

Recordemos que Bravo ha realizado una buena carrera en el fútbol uruguayo, porque llegó a Montevideo Wanderers donde marcó ocho goles en 36 partidos y luego dio el salto a Peñarol a principios de 2020, en donde disputó 19 encuentros y no hizo goles.