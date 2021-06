Marcelo Martins llega ilusionado al duelo con Chile: "Es un sueño inmenso llevar a Bolivia al Mundial"

Bolivia revivió en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 luego de vencer sin discusión a Venezuela. El equipo altiplánico se llevó de ilusión rumbo a la cita gracias a la aparición de Marcelo Martins, que anotó un doblete y se alzó como el goleador de la clasificación.

Con cinco goles en su registro, el hombre del Cruzeiro de Brasil es el máximo artillero. Un momento que abre el apetito de la escuadra de César Farias, que ahora tendrá que viajar a Santiago para medirse con la selección chilena.

En conferencia de prensa, Martins conversó con los medios y sorprendió al asegurar que podrá meter a Bolivia en Qatar. "Creo en ello firmemente, tenemos una oportunidad magnífica esta vez. Lo daré todo hasta el final. Quiero pasar a la historia del fútbol de mi país".

Marcelo Martins quiere hacer historia con Bolivia previo al duelo con Chile. Foto: Agencia Uno

Para el delantero "es un sueño inmenso llevar a Bolivia al Mundial; provocar en la gente de mi país la euforia que eso conllevaría. Y sería un sueño jugarlo".

Pero no solo eso, ya que Martins también saca pecho por su registro goleador con la escuadra altiplánica. "Estoy súper orgulloso. He estado trabajando duro durante 13 años para poder ser el máximo goleador de mi país, no es fácil marcar goles y nunca lo será. Es lo más difícil en el fútbol".

"Por eso, figurar en ese grupo, de delanteros que han sido letales en el mundo del fútbol, es un honor inmenso. Y pienso marcar muchos más", agregó.

Finalmente recalcó que todavía le queda pólvora por gastar con Bolivia. "Soy joven y tengo muchos más años por delante. Físicamente estoy en forma y tengo mucha hambre. Puede estar seguro de que me quedan muchos goles por marcar".

