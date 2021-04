El alocado festejo del PSG de Christiane Endler tras avanzar en Champions: "Gracias fútbol por regalarme este carrusel de emociones"

Christiane Endler ha vivido una semana soñada en su carrera. La portera clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección chilena y este domingo, avanzó a las semifinales de la Champions League femenina tras eliminar al poderoso Olympique de Lyon.

El Lyon, cinco veces campeonas de la Champions League femenina de manera consecutiva, se había convertido en una pesadilla para el PSG en los últimos años, pero gracias a Tiane y compañía le doblaron la mano al destino.

Es por esto que los festejos no se hicieron esperar y con Endler como protagonista, las jugadoras parisinas armaron un carnaval en el camarín.

Además, Tiane destacó su gran semana en sus redes sociales: "WHAT A WEEK‼️ Gracias Fútbol, por regalarme estas vivencias, momentos de felicidad, de nerviosismo, tensión, este carrusel de emociones que no para! Solo queda aprovechar cada oportunidad de salir a la cancha y disfrutar cada momento haciendo lo que más me gusta. Gracias gracias gracias".