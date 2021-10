El actor chileno, Benjamín Vicuña, salió a defender a su ex pareja, Eugenia Suárez, quien ha sido atacada por haber interferido supuestamente en el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Continúa el culebrón de Mauro Icardi y Wanda Nara, ahora con un chileno como portagonista. El actor Benjamín Vicuña entró en la polémica con un mensaje en su Instagram.

El protagonista de la película Pacto de Fuga salió a defender a su ex pareja, Eugenia Suárez, quien es acusada de interferir en el matrimonio del futbolista del PSG y Wanda Nara.

"No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", publicó Vicuña en su cuenta.

Anteriormente, Wanda Nara había escrito en sus redes sociales: "¡Otra familia más te cargaste por zorra!", supuestamente refiriéndose a China Suárez.

Suárez también se refirió escuetamente al tema: “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”.

“No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver. Por favor. Acabo de salir de una, ¿me voy a meter en otra? A nadie le interesa estar entre la gente, y yo esta vez no tengo nada que ver”, añadió.

En la otra vereda, Mauro Icardi intentó reconciliarse con Wanda Nara, sin éxito. Ahora el PSG confirmó que el argentino será parte del equipo que juegue ante el Leipzig por Champions League este martes.