El ex volante del Real Madrid, Rafael Van der Vaart, no tuvo piedad con Lionel Messi, quien fue parte del equipo del PSG que cayó frente al Manchester City.

Este miércoles el Manchester City derrotó por 2-1 al PSG en el Etihad Stadium por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Lionel Messi estuvo presente, pero no pudo marcar demasiadas diferencias y terminó siendo duramente criticado por algunos comentaristas.

El ex volante del Real Madrid, Rafael Van der Vaar, fue duro con el argentino: "Me entristece la situación, es una cuestión de voluntad. Messi es muy buscado y si no marca ni asiste es que ha hecho un partido muy malo. Neymar hace más, Mbappé también, de algún modo Messi no encaja".

Luego, afirmó: "Me molesta incluso. Y es una pena porque creo que un jugador así no volverá a nacer...".

Y lo comparó con Cristiano Ronaldo: "Cuando ves a Cristiano, él está peleando y quiere llevar al equipo a otro nivel. Messi camina de vez en cuando por el campo y pienso: ¿no te da vergüenza?".

El ex jugador holandés finalizó asegurando que la supuesta mala voluntad de Messi también se vio en el Barcelona: "Ya empezó con Koeman. En realidad, fue una negativa a trabajar y eso no está bien en un jugador como Messi".