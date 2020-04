César Luis Menotti: "Un partido de fútbol sin público es como ver a Chabuca Granda sola en el Teatro Colón"

En un momento histórico donde los países deciden como hacerle frente al coronavirus, el fútbol tiene sus propias problemáticas y está en el tapete cuando volverán los diversos torneos en el mundo, y cómo.

Está casi confirmado que de volver el deporte rey, sí o sí, sería sin público, algo que César Luis Menotti, no está de acuerdo.

"El fútbol le pertenece a la gente, no al mundo de los negocios, y la que está mal es la gente. No soportaría yo un partido sin público, el que sostiene el fútbol son los espectadores. Un partido de fútbol sin público es como ver a ‘Chabuca’ Granda sola en el Teatro Colón, yo hablo como jugador y entrenador”, le aseguró el argentino a Radio Ovación.

El Flaco además cuenta que "esperamos poder organizar bien la tristeza para después organizar la alegría, y esperemos que sea lo antes posible. Es una realidad que toca vivir. Los jugadores de este partido de la vida, pertenece a los científicos.

Menotti para el final hizo un llamado a seguir las cuarentenas. "Si a mí me dicen que me quede encerrado, lo tengo que hacer, no tengo ninguna autoridad para debatirlo. Estos casos se debaten entre científicos”, cerró.