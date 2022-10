Los ex compañeros en la Roma de la Serie A, Gabriel Batistuta y Antonio Cassano, emitieron polémicas declaraciones cruzadas. El argentino dice que no se esperaba esa actitud del italiano.

Cassano lo trata de "desagradable" y Batistuta le responde: "Me da pena, no aporvechó la oportunidad que le dio el fútbol"

Gabriel Batistuta y Antonio Cassano brillaron en la Roma junto al legendario Francesco Totti a principios de siglo, sin embargo aparentemente no tenían una buena relación en el camarín.

Así lo dejó claro el ex Real Madrid, quien trató de desagradable y tacaño a su ex compañero: “Cuando Batistuta llegaba a Trigoria (ciudad deportiva de la Roma) no pagaba el café ni saludaba a los camareros. En esa época él ganaba diez millones de euros. Diez”.

En aquella ocasión, Cassano también se descargó con Totti: “Fui a la Roma por Francesco. Elegí la Roma en lugar de la Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo ‘él ganó 100.000 euros y tú te llevaste 10.000″.

Ahora, Batistuta, quien no quiso quedarse con los brazos cruzados, le respondió con todo al italiano y contó una historia sobre él al medio La Nazione.

“Ser considerado desagradable por Cassano me parece un lindo cumplido… Te diré algo: en cuanto llegó a Roma lo vi desconcertado, no podía sentar cabeza. Hablé con mi esposa, lo llevamos a casa y ahora escuchar que habla así... lo siento mucho”, lamentó.

Y luego le disparó: “Me da pena. No aprovechó la oportunidad que le dio el fútbol para crecer como persona”.

Fuera del tema Cassano, Batigol también recordó su época como futbolista: “Ahora sonrío más, estoy más relajado. Para mí el fútbol ha sido un trabajo, un trabajo bonito pero también una gran responsabilidad”.

“Hay gente que pagó por verme y yo no podía permitirme que fuera solo un juego. Así que me lo tomé todo en serio y no tenía espacio para relajarme, me veía duro. Una broma es suficiente para armar un escándalo y ustedes, los periodistas, siempre están al acecho. Ahora definitivamente soy más agradable”, finalizó.