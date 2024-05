Djokovic no menciona a Tabilo y culpa a botellazo de derrota: "No tuve coordinación"

Por primera vez en su carrera, el serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial del ATP, no jugará los octavos de final del Masters 1000 de Roma. Esto, tras la humillante derrota que le propinó el chileno Alejandro Tabiloen poco más de una hora de juego.

Una caída que estuvo marcada por el incidente que vivió en la ronda anterior, donde luego de la victoria ante el francés Corentin Moutet, recibió un botellazo en su cabeza que lo tuvo a maltraer, y con el que incluso bromeó el día antes de jugar con el nacional.

Sin embargo, Djokovic no fue capaz de llegarle al nivel que exhibió Tabilo, que lo repasó por 6-2 y 6-3. Tan mal quedó el número uno del mundo, que tras el juego ni siquiera mencionó al chileno, y se excusó en la situación que sufrió en la previa para explicar su derrota.

La justificación de Djokovic a la derrota ante Tabilo

“La forma en la que me he sentido en la cancha hoy ha sido completamente como si un jugador diferente hubiera entrado en mis zapatos. Sin ritmo, sin tempo y sin equilibrio en ningún golpe, es un poco preocupante”, sostuvo el europeo.

En esa línea, Djokovic añade que “estuve bajo mucho estrés. Me sentí extraño, no en términos de dolor pero sí en mi equilibrio en la cancha. Simplemente no tuve coordinación, fui un jugador completamente diferente al de hace dos noches”. Y sin mencionar en ningún momento a Tabilo.

“Tengo que hacerme chequeos médicos y ver qué pasa“, finalizó Nole su explicación por la caída ante el chileno, todo de cara a su próximo desafío, que será Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

