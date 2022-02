Carlos Palacios no lo está pasando bien en el inicio de temporada 2022 en el fútbol brasileño. El extremo chileno no ha logrado el rendimiento esperado y cada vez pierde más terreno en el esquema del Inter de Porto Alegre.

El delantero, ex Unión Española, había recibido el respaldo del técnico Alexander Medina. No obstante, tras su actuación en la derrota por 3-2 ante el Sao José, las críticas no se hicieron esperar y esto parecía haber golpeado de lleno al jugador.

Este sábado desde las 19:00 horas el Inter de Porto Alegre enfrenta al Gremio en una nueva edición del clásico en el Campeonato Gaúcho. Para este encuentro, la Joya no entró en la lista de convocados y será baja.

El Colorado entregó la nómina de jugadores disponibles para el compromiso y Palacios no apareció en ella. De inmediato se comenzó a especular con que estaría cortado por su nivel, pero la situación está lejos de ser esa.

Carlos Palacios fuera por problemas físicos

Desde que se contagió de coronavirus semanas atrás, Carlos Palacios ha estado sufriendo con los problemas físicos. Este sábado y mientras los rumores apuntaban a que perdía terreno en el equipo, se aclaró su panorama.

De acuerdo a lo informado por el sitio GuachaZH, la Joya quedó fuera de la nómina para el choque con Gremio por una lesión. Misma situación que Gabriel Mercado, quien tampoco fue considerado para este encuentro.

Quienes quedaron al margen por decisión técnica son Bruno Gomes y Gustavo Maia. Con esto, queda claro que Carlos Palacios solo estará lejos de las canchas este fin de semana y, de no haber mayores problemas, volvería para la próxima jornada, donde el Inter de Porto Alegre enfrentará al Globo FC por la Copa de Brasil el jueves 3 de marzo.