Este miércoles Sergio Busquets anunció oficialmente que no continuará en el plantel del Barcelona una vez finalizada esta temporada, tal como se rumoreaba hace días.

El legendario mediocampista español, ganador de múltiples trofeos en su carrera, tiene ofertas de la MLS y Arabia Saudita, hablándose incluso de la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi.

El campeón del mundo de 34 años terminará su experiencia en el club catalán levantando el título de la Liga española, si no pasa nada raro en las últimas fechas.

"Hola culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio", comeienza Busquets en su comunicado.

"Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar. Quien me iba a decir cuando vine como juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida y del que he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos", añade.

Luego afirma: "Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo defender poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final. Aunque no ha sido una decisión fácil creo que ha llegado el momento".

Finalmente, agradece: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el último. Trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, utilleros, delegados, comunicación, directivos, presidentes, entrenadores, staff, analistas, preparadores físicos y sobre todo a mis compañeros, con los que he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenamientos, partidos, tristezas, celebraciones... Todo. Gracias. También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han dado su apoyo y su cariño durante todo este tiempo. Y como no a mi familia, que siempre ha estado a mi lado en los momentos buenos y en los no tan buenos. Haciendo este camino especial y sacrificando cosas para acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser del Barça es lo mejor que hay".