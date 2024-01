El Manchester City apareció en la presentación de Alfred Canales como nuevo jugador de la UC. El espigado centrocampista usará la camiseta “6” y llegó por expresa petición de Nicolás Núñez, quien lo dirigió en Magallanes durante la primera parte de la campaña recién pasada.

Fue precisamente para hablar de su relación con el DT de Universidad Católica que aludió al vigente tricampeón de la Premier League. “penas me habló Nico que estaba interesado en que viniera no lo dudé. Le dije al tiro que sí. Es un equipo súper grande”, reveló Canales.

“Me encanta la idea de juego que tiene el Nico. Es muy parecida a lo que hace el Manchester City”, agregó el volante de contención medallista de plata con la Roja en los Panamericanos 2023. Dejó claro que el objetivo de la Católica en la temporada venidera será replicar lo más posible al equipo de Josep Guardiola.

Tuvo más palabras para describir el aporte que puede significarle a la Católica. Puedo aportar técnica, guerra, pase largo, remate al arco. También entregaré garra en todo partido. Y compañerismo siempre”, describió Canales de su repertorio.

“Ayer tuvimos una charla grupal. Nuestro objetivos son claros: pelear el campeonato y la Copa Chile. También seguir de fase en la Copa Sudamericana”, contó el ex jugador de Universidad de Concepción y Lautaro de Buin. “En el poco tiempo que he estado dentro del fútbol me ha tocado vivir muchas experiencias bonitas”, detalló.

Manchester City y Sergio Busquets, dos señales de Alfred Canales a la UC

Además del atractivo que le generó saber que el Manchester City está en la cabeza de Nicolás Núñez, Alfred Canales también dio a conocer al referente futbolístico que tiene. Un jugador español de características físicas muy similares a las de uno de los tres refuerzos que ha firmado la UC.

“Me acomoda mucho de volante central o mixto. Siempre he tenido de referente a Sergio Busquets. Me encanta cómo juega, siempre veo videos suyos”, afirmó Canales sobre el mediocampista del Inter Miami de Estados Unidos. Eso sí, los mejores años de Busi fueron en el Barcelona, justamente con Guardiola.

También en la selección de España, donde fue campeón mundial en Sudáfrica ‘2010. Habrá que ver si Canales, quien está llamado a cubrir la salida de Ignacio Saavedra, puede cumplir con esas expectativas. Pero al menos le tiene confianza a los atributos que puede demostrar en San Carlos de Apoquindo.

¿Cuáles fueron los números de Alfred Canales en Magallanes?

Alfred Canales jugó 43 partidos en Magallanes durante la temporada 2023: anotó cinco goles, regaló una asistencia, recibió siete tarjetas amarillas y una roja.

