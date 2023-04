Una vez más, Brian Fernández ha hecho noticia en las últimas semanas por problemas ajenos a la cancha. El jugador, que pasó por Chile en Unión La Calera, y que intentó jugar en San Luis de Quillota a principios de año, volvió a ser cortado por Colón tras desaparecer de los entrenamientos y causó preocupación en su entorno.

A pocas semanas de esos sucesos, el jugador rompió el silencio con TyC Sports y señaló que "estuve evaluando en los últimos días empezar con un tratamiento psicológico. Es lo que mi familia me está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada".

"No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales que después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza", agregó.

Además, recalcó que "jugar al fútbol es lo que más extraño. Tuve muchísimas oportunidades. Tengo una molestia y fastidio enorme, pero la gente no me va a entender".

El jugador también recordó a quién más lo ha marcado en su carrera futbolística. El DT explicó que el ex adiestrador de Racing, Diego Cocca, fue un verdadero mentor. "No solo en lo futbolístico sino en lo personal", agregó.

"Ha estado conmigo en mis peores momentos acompañándome. Nos mandamos mensajes hasta el día de hoy, con él y su familia. Esa familia para mí vale muchísimo. Los amo de una manera muy especial", destacó.

"Diego (Maradona) me invitó a partidos, compartí vestuario. Me dijo que disfrute Estados Unidos, porque su sueño era llevar a Benjamín a Disney y no lo podía cumplir. Me lo dijo llorando, abrazándome", cerró.