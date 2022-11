Las selecciones de Brasil y Serbia son las encargadas de cerrar la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar, en un partido donde la canarinha busca arrancar sumando de a tres el camino a su sexta Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Brasil vs Serbia por el Mundial de Qatar?

Brasil choca ante Serbia este jueves 24 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Icónico de Lusail, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo G?

El duelo de Brasil vs Serbia se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 13.00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7.

Paraguay: 16:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports.

Revisa la nómina de Brasil para el Mundial de Qatar:

Arqueros

1. Alisson Becker (Liverpool).

12. Weverton (Palmeiras).

23. Ederson Moraes (Manchester City).

Defensas

2. Danilo da Silva (Juventus).

3. Thiago Silva (Chelsea).

4. Marquinhos (Paris Saint-Germain).

6. Alex Sandro (Juventus).

13. Dani Alves (Pumas).

14. Éder Militão (Real Madrid).

16. Alex Telles (Sevilla).

24. Gleison Bremer (Juventus).

Mediocampistas

5. Casemiro (Manchester United).

7. Lucas Paquetá (West Ham).

8. Fred (Manchester United).

15. Fabinho (Liverpool).

17. Bruno Guimarães ( Newcastle).

22. Éverton Ribeiro (Flamengo).

Delanteros

9. Richarlison (Tottenham Hotspur).

10. Neymar (Paris Saint-Germain).

11. Raphinha (Barcelona).

18. Gabriel Jesús (Arsenal).

19. Antony (Manchester United).

20. Vinícius Júnior (Real Madrid).

21. Rodrygo (Real Madrid).

25. Pedro (Flamengo).

26. Gabriel Martinelli (Arsenal).

Grupo G de Qatar 2022