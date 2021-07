Tite es más vivo que todos: “Si me dicen cómo van a marcar a Neymar, les digo cómo haré con Messi”

La Copa América se aproxima a su final cuando Brasil y Argentina se enfrenten en el estadio de Maracaná este sábado en uno de los clásicos sudamericanos más importante de los últimos años con un título en juego, algo que no sucedía desde que se vieron la cara en la definición de la edición 2007 en Venezuela.

Para el entrenador de la Canarinha, Tite, este partido tiene otras dimensiones que las que pudo haber tenido contra otro rival. "Son los dos últimos campeones sudamericanos del mundo, 2002 y 1994 Brasil, 1986 Argentina, por eso tiene una dimensión, sin despreciar a Colombia, Uruguay, son iconos del fútbol mundial", comentó en conferencia de prensa.

El técnico no dudó en halagar a las dos grandes figuras que tendrá el compromiso de lado y lado: Neymar y Lionel Messi. "Hablar de ellos es hablar de excelencia, virtudes técnicas, mentales, físicas y una altísima capacidad creativa", añadió.

Sobre el capitán argentino afirmó que si tiene en mente la manera de intentar reducir su influencia. "Lo sé pero no te lo puedo decir. Nosotros no neutralizamos sino disminuimos acciones del adversario. No neutralizamos a nadie", indicó sobre la preocupación que genera el transandino.

Tite, sin embargo, se tomó el momento para bromear con la prensa argentina que le hizo preguntas sobre Messi. "Para completar, si ustedes me dicen cómo van a marcar a Neymar, yo les digo cómo haré con Messi", soltó.