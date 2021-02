Eduardo Vargas: "Mi rendimiento actual no está siendo muy bueno, soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo"

Eduardo Vargas no está teniendo la temporada que soñó al llegar al Atlético Mineiro de Brasil. Turboman lleva solo dos goles y una asistencia en once partidos con el Galo, y pese a que es titular indiscutido, la mayoría de las veces es el primer cambio de Jorge Sampaoli en los segundos tiempos.

Este martes en conferencia de prensa, el delantero chileno reconoció que no está en su mejor rendimiento individual: "Mi rendimiento actual no está siendo muy bueno, soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo".

El pasado fin de semana marcó un gol en el triunfo por 2-0 ante el Fortaleza, aunque fue de rebote tras fallar su penal en primera instancia: "Me molestó cuando el portero tapó, pero luego me alegré. No quise celebrar. Ahora estoy trabajando para intentar marcar más goles y tratar de tener más posibilidades de marcar".

"Tengo que intentar llegar más a la zona cuando cruza Savarino, Keno, Arana. A veces no estoy o llego tarde. Creo en mi continuidad y por eso estoy trabajando para intentar marcar más goles", añadió Turboman.

Actualmente, el Atlético Mineiro marcha en la tercera posición del Brasileirao con 60 puntos, uno menos que el Flamengo (2º) y cinco menos que el líder, Internacional de Porto Alegre. Con cinco fechas por disputarse, Vargas confía en que el Galo luchará hasta el final para ganar el título.

"Tenemos posibilidades de ganar. De nosotros depende y también que Inter y Flamengo pierdan puntos. Intentaremos ganar todos los partidos que tengamos y apoyar a los equipos a los que se enfrenten. Siempre tenemos en mente luchar por el título. A nosotros nos toca jugar siempre concentrados y tratar de marcar goles en los partidos en los que llegamos a la portería rival", señaló.