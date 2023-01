Brandon Cortés será una de las caras nuevas del selecionado Sub 23 de Chile. El ex volante de la U llega con algunos minutos jugados en el primer equipo de Boca Juniors, algo que espera seguir aumentando durante la temporada 2023.

Brandon Cortés se anima en la Roja Sub 23 y en Boca Juniors: "Este año quiero lograr más minutos"

La selección chilena Sub 23 se prepara para enfrentar a Santiago Wanderers este miércoles en un partido benéfico, que se realizará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con el objetivo de recaudar dinero para los damnificados por el incendio que se registró hace un mes en Viña del Mar.

Un jugador que tendrá una chance importante para mostrarse será Brandon Cortés, volante chileno-argentino que tuvo un paso por la U y que ahora está en el primer equipo de Boca Juniors, quien el año pasado sumó 36 minutos en dos partidos disputados con Hugo Ibarra en la banca del gigante argentino.

El futbolista manifestó que "estoy muy contento de estar acá otra vez, de aprovechar la oportunidad de este llamado. Además estoy contento por sumar minutos en Boca, espero tener más minutos este año, quiero lograrlo y también contento por estar en la selección".

Sobre lo que encontró en Juan Pinto Durán, manifestó que "con el pasar de los entrenamientos me conozco con compañeros, me incluyeron rápido en el grupo. El profe (Berizzo) me da indicaciones para que salga todo de la mejor manera el miércoles. Dejaré todo en la cancha para que las cosas salgan bien".

El partido será este miércoles a las 19:00 horas y las entradas se pondrán a la venta para que el público pueda asistir a ver este encuentro, que servirá de preparación para los caturro de cara al torneo de Primera B que comenzará el 12 de febrero, cuando enfrenten a Santa Cruz.

La Roja, en tanto, presenta jugadores con mucha experiencia en Primera División. De hecho está nominado Esteban Pavez, quien sobrepasa los 30 años pero es importante para Berizzo en su proceso al mando de la selección.