Si bien Lionel Messi se encuentra en plena disputa del Mundial de Qatar con la selección argentina, en paralelo siguen existiendo rumores sobre su continuidad en el PSG y cuál sería su próximo destino en el fútbol, en caso de dejar el multimillonario cuadro parisino.

Sin embargo, hasta ahora, todo se había quedado en el plano de las especulaciones. Algo que, al parecer, quedó atrás ahora, ya que el The Times de Inglaterra aseguró que La Pulga dejará el PSG tras finalizar la temporada europea y partirá al Inter de Miami de la MLS.

Un interés que partió hace un par de meses por parte de la franquicia que maneja David Beckham. Un coqueteo que además contó con el interés del propio Messi, que tiene casa en Miami y además ha ido varias veces de vacaciones a ese lugar.

De hecho, en el 2020, Messi ya decía que "yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé".

El rosarino, que finaliza su contrato a fin de temporada, no tiene del todo claro el quedarse otro año más en la Ligue 1. Esto, pese a que el equipo parisino quiere que Messi se mantenga.

Además, como factor primordial, estaría el hecho de que dos grandes amigos de Messi en el fútbol, Cesc Fábregas y Luis Suárez, estarían en el proyecto del equipo norteamericano.