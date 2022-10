Desde el diario Marca anunciaron que la situación entre Mbappé y el multimillonario PSG no tiene vuelta atrás, por lo que el jugador buscará salir posterior al Mundial de Qatar. Suena con fuerza el Liverpool.

La teleserie de Kylian Mbappé con el PSG parace no tener fin. Desde su polémica renovación con el club parisino las cosas no han salido bien entre ambas partes y los problemas internos con miembros del plantel, entre ellos Neymar, no han ayudado a bajar el nivel de tensión.

Es por eso que ahora, desde España, sueltan que la relación entre la directiva del PSG y el jugador francés está rota. Mbappé se quiere ir lo antes posible, ojalá en enero cuando se abra el mercado de pases, pero los dirigentes parisinos no se lo harán tan fácil, ya que tiene un contrato con el club.

De hecho, de acuerdo al diario Marca, hasta ese contrato es motivo de controversia ahora. Oficialmente, se trata de una rúbrica que los liga hasta el 2025, sin embargo, de acuerdo al medio español, este contrato es solo hasta 2024, lo que se traduce en otro foco de presión por parte del jugador.

Según señalan en España, al jugador se le hicieron muchas promesas inviables al momento de firmar. Una de ellas era que el proyecto deportivo fuera en torno a él y no a figuras como Messi o Neymar, algo que por ahora no ocurre y que tiene harto al francés.

¿Qué club podría fichar a Kylian Mbappé?

Otro punto polémico es que Mbappé busca partir al Real Madrid, sin embargo el PSG, en caso de acceder a venderlo, lo haría a otro club. Por ahora, quien corre con ventaja en esa carrera es el Liverpool, que busca dar un golpe al mercado tras un flojo inicio de temporada.

Todo esto, producto de que las relaciones entre ambas dirigencias quedaron muy distantes producto del fallido traspaso del francés, pero también por las diferencias entre ambos clubes en torno a la Superliga Europea que propuso Florentino Pérez y que terminó fracasando.

Vale recordar que Mbappé suma ya once goles en doce partidos en esta campaña, siendo el principal goleador de su equipo. Una media goleadora, por ahora, superior a cualquier campaña que ha realizado en el PSG, desde su llegada en 2017 proveniente del Mónaco.