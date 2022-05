Franklin Agustin Salas es uno de los grandes jugadores ecuatorianos del último tiempo. Campeón de Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Liga Deportiva de Quito, el delantero se perdió el Mundial de Alemania por una lesión de rodilla que adelantó el final de su carrera cuando recién tenía 33 años.

Sin embargo, ese tiempo bastó para que el Mago sacara lecciones del fútbol profesional, sobre todo el equilibrio que hoy le permite mirar con perspectiva el momento de Byron Castillo, que es investigado por la FIFA y colapsó el último fin de semana, cuando estalló en llanto y pidió cambió en la derrota de Barcelona ante Audax por la liga local.

En diálogo con Machdeportes, Salas se mostró conmovido por la situación del cuestionado seleccionado ecuatoriano. "Es complicado. Sí da tristeza ese tipo de cosas, porque todavía es chico y no tiene la madurez necesaria; pero también debe saber que esto es fútbol. Yo pasé por algo muy parecido o peor, a cancha que yo iba me gritaban de todo", recordó el ex delantero.

"Para mí también hubiera sido fácil decir 'ya no soporto estos insultos, me están haciendo quedar mal, me duele mucho lo que gritan, me pongo a llorar y me salgo del partido'. Pero uno no conoce la vida de cada persona, la personalidad de cada jugador. Capaz que a él le falta un poquito lo de la personalidad, de saber que no es monedita de oro", puntualizó el banqueño.

"Cuando sabes que no has hecho nada malo, los insultos se vuelven motivación"



Byron Castillo lo pasa mal. No estuvo en la eliminación de Barcelona de la Copa Sudamericana y su regreso al equipo no está claro. Por eso, Franklin Salas cree la necesidad de que asuma su condición y se fortalezca: "Espero que el chico vaya mentalizando que esto es el fútbol, es muy cruel, pero también es de mucha alegría cuando te va bien".

"Está jugando en un grande del Ecuador y al rato de que haga algo, lo van a tachar. Y le van a defender los hinchas de su equipo, si las cosas las está haciendo bien. Y lo van a acabar los hinchas de los otros equipos porque eso el el fútbol, eso es el folclore", reconoce el ex delantero de LDU.

Por eso, entrega su consejo en primera persona. "De mi parte era lo mismo: me defendían los de Liga, porque hacía bien las cosas y estaba ganando títulos, mientras las otras hinchadas me acababan a insultos, me decían de todo. Pero yo, mi personalidad, mi forma de ser y también cuando tú sabes que no has hecho nada malo, al llegar a la cancha esos insultos se vuelven motiviación. Y de esa forma me manejé", resumió el ariete.

Franklin Salas tuvo palabras para Claudio Borghi, quien fue su entrenador en LDU e hizo noticia en Ecuador en los últimos días, al revelar que el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez le confesó que su origen era colombiano. Según Salas, el recuerdo del Bichi en medio de la vorágine se explica porque "es un hombre agradecido de Chile".

"Con este problema de la nacionalidad de Castillo, capaz Borghi habló algo en confianza con Domínguez y sabemos todos. Tuvo hasta una suspensión. Lo suspendieron casi un año, de ahí se apeló y pudo jugar después de seis meses. Tuvo que nacionalizarse ecuatoriano. Lo de Domínguez no hay que taparlo, porque sí sucedió", precisó el ex delantero.

"Con Castillo habrá que ver, porque todavía no hay nada claro, no hay una (decisión de la) justicia y de lo que sabemos o yo sé, todavia lo están investigando. Así es que si eso lo dijo Claudio Borghi, capaz que fue por alguna conversación que tuvo con el propio Domínguez", conclutó el Mago Salas.