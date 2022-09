El ex Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, estuvo varias décadas al mando del AC Milan, club con el que ganó Champions League, entre otros trofeos, con gran éxitos en los 80s.

Ahora, con 85 años, está eufórico con el presente del Monza, club que ascendió recientemente a la Serie A, y del cual es presidente.

En una entrevista con Tele Lombardia Berlusconi afirmó: "Llevar a Monza a la Serie A 110 años después me dio más alegría que ganar la Champions League".

Luego, sorprendió al afirmar que intervendrá en las decisiones técnicas del entrenador del Monza, revelando que ya lo había hecho anteriormente con los técnicos del AC Milan.

"Intervendré directamente en las elecciones (tácticas) del Monza, dando consejos, porque así lo hice con todos mis entrenadores en el Milan", señaló.

"Palladino es un entrenador que conozco bien de su época en las categorías inferiores del Monza y decidí, junto con Adriano Galliani, poner el equipo en sus manos porque, a nuestro juicio, realmente se lo merece", añadió.

"He demostrado que en el fútbol sé alcanzar los objetivos que me propongo", aseveró Berlusconi, luego de la victoria del Monza sobre la Juventus el fin de semana pasado.

"Por fin un gran partido y una gran victoria. Siempre he dicho que este Monza tiene un gran potencial que no demostró en las primeras jornadas por varios factores. Ganar a la Juventus me parece una buena forma de empezar un nuevo camino", finalizó.

El Monza no comenzó bien en la Serie A y de hecho ante la Vecchia Signora consiguió su primera victoria en 7 fechas, por lo que aún no sale de la zona de descenso con 4 puntos.