Benedetto y Sampaoli en la selección argentina: "Hizo trizas todo un sueño, tiene una arista conflictiva"

Luego de triunfar en Chile y hacer una buena campaña en Sevilla, Jorge Sampaoli cumplió su sueño y llegó a la selección argentina, donde tuvo una abrupta salida, tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia, a manos de Francia.

El ex DT de Universidad de Chile fue duramente criticado por su accionar en el combinado albiceleste, episodio que recordó el periodista argentino Marcelo Benedetto, en diálogo con el IG Live de RedGol.

"Hay veces que quieres aplicar la misma receta, pero es un DT muy capaz, con una forma de trabajar buena. Cuando llegas a un lugar que tienen una manera y les fue bien, cambiar la idea donde no lo tienes todos los días es complicado. Como todo, tiene que ir de a poco, pero es un muy buen entrenador", partió diciendo el reportero de FOX Sports.

Pero el comentarista no se quedó ahí, porque luego fue más allá en sus palabras, al recordar una conversación con Lucas Biglia.

"Ninguna cosa es extrema. Todas las notas no las vas a hacer igual. No puedes ir de la misma manera. El DT tiene de la experiencia, ir interpretando los planteles. En la selección quiso imponer, hablaba con Bilgia y nos decía 'nosotros no estábamos cómodos con la línea de 3', se necesita consenso, en eso hizo trizas todo un sueño. Tiene una arista conflictiva, pero es cierto que en Santos le fue bien, con poco revalidó que los rendimientos no fueron satisfactorios en la selección, tal vez ese paso no fue el esperado", indicó.