Bayern Múnich vs Wolfsburgo EN VIVO | Ver EN VIVO y ONLINE el partido del Bayern de Robert Lewandowski por la fecha 12 de la Bundesliga

El empate 1-1 del Bayern Múnich contra el Unión Berlín dejó un gusto amargo en los actuales campeones de Europa. Los candidatos de siempre sufrieron un segundo empate consecutivo en la Bundesliga y dejaron ir el primer lugar. Tropezón que aprovecho el Bayer Leverkusen, que tras ganarle por 4-1 al Hoffenheim escaló a lo más alto de la tabla.

Es por esto que los campeones alemanes ahora deben perseguir y no ser perseguidos. Con solo 11 fechas jugadas, los dirigidos por Hans-Dieter Flick tienen 24 puntos, uno menos que el líder de la Bundesliga. A pesar de estar en los inicios del campeonato, es interesante ver al equipo de Aránguiz pelear con los grandes.

Por la fecha 12, el Bayern recibe de local al Wolfsburgo en el Allianz Arena. Los visitantes también vienen con altas expectativas del partido. Han jugado una muy buena campaña liguera, marchan en el cuarto lugar de la tabla con 21 unidades, solo a cuatro de la punta. Por lo que de ganar podrían llegar a ser los escoltas del Bayer Leverkusen. Los visitantes vienen con un buen registro, de los últimos cinco partidos han ganado cuatro y empatado uno, por lo que serán un duro rival para Robert Lewandowski y compañía.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs Wolfsburgo?



El partido entre Bayern Múnich vs Wolfsburgo será este miércoles 16 de diciembre a las 16:30 de Chile.



Los campeones rescataron un empate en Berlín con gol de Lewandowski en el minuto 67. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido de Bayern Múnich vs Wolfsburgo?

El duelo no cuenta con transmisión en vivo por TV.

Online: ¿Se puede ver el encuentro de Bayern Múnich vs Wolfsburgo vía streaming?



Si quieres disfrutar del partido en vivo desde alguna plataforma, lo puedes hacer a través de la aplicación totalmente gratuita, OneFootball App.